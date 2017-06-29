أطعمة تساعد علي طرد واخراج حصوات الكلي

تعد حصوات الكلي هي مواد صلبة تتجمع في مجري البول وأحيانا تنزل في الحالب مما يسبب إنسداد الحالب وحدوث ألم شديد في أسفل الظهر والبطن ، وقد يعتقد البعض أن الحمضيات ضارة لمرضى الحصوات ، ولكن لا ضرر منها ، بالإضافة إلى الثوم والباذنجان والكرفس .
ومن أهم أسباب تكون الحصوات هو زيادة تناول الأطعمة التي تحتوي على الأملاح أو قلة شرب الماء ، ولذلك يجب تناول كمية من الماء حتى يتم إخراج مايقرب من 2 لتر من البول يومياً ، وحتى يصبح لون شفافاً مثل الماء .
ومن أجل الحفاظ على سلامة الكلية والمساعدة في إخراج الحصوات ينصح بعمل الآتي :
– عصير الليمون
ينظف الكلى ويزيل الحصى ، والكثير من الدراسات أكدت على أن عصير الليمون فعال في منع عودة حصى الكلى .
– البقدونس
من النباتات المدرة للبول والذي يمنع من تكون الحصوات . وعده دراسات اشارت أن عمل شاي البقدونس ويشرب مرتين في اليوم له تأثير فعال وجيد . ولكن يجب عدم إستخدام شاي البقدونس للمرأة الحامل .
– الحلبة
تساعد أيضاً على تفتيت حصى الكلى . وشرب 2 كوب في اليوم من بذور الحلبة لمده أسبوعين تقريباً .
– شرب الماء
الذي يعاني من حصى الكلى ينصح عادة شرب 2 لتر من الماء يومياً على الأقل .
– الأقلال من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم
منتجات الألبان ، والسلمون ، والملفوف ، والتين المجفف ، والبامية ، اللفت ، والحمص ، تلك الأطعمة تزيد من حصوات الكلى . أيضاً تجنب الأطعمة التي تحتوي على الأوكسالات مثل السبانخ ، الشاي ، والشوكولاتة ، والفول السوداني .
– الأقلال من تناول البروتينات
أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بشكل كبير هم أكثر عرضه لحدوث حصوات الكلى .
المصدر : مباشر 24إعلان - Ads إعلان - Ads