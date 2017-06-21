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جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة
-
الخميس 17 أغسطس 2017 02:00 مساءً
تأجيل دعوى بطلان قرار "الوزراء" بتحديد حرم آمن للتظاهر لـ7 سبتمبر
-
الخميس 17 أغسطس 2017 02:00 مساءً
"المفوضين" تحجز دعوى حل مجلس النواب لـ"التقرير"
-
الخميس 17 أغسطس 2017 02:00 مساءً
نائب رئيس حزب المؤتمر: موقف الملك سلمان من حجاج قطر ينسف دعاوى تدويل الحج
-
الخميس 17 أغسطس 2017 02:00 مساءً
البعثة الطبية للحج تقرر تحويل 8 أطباء للتحقيق لتقصيرهم في العمل
-
الخميس 17 أغسطس 2017 02:00 مساءً
سحر نصر: التزمنا بإصدار لائحة قانون الاستثمار خلال فترة الـ 90 يوم
-
الخميس 17 أغسطس 2017 02:00 مساءً
الصحة: تجهيز مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات بـ7 محافظات
-
الخميس 17 أغسطس 2017 02:00 مساءً
العثور على جثة سيدة مقتولة في منزلها بسوهاج
-
الخميس 17 أغسطس 2017 02:00 مساءً
بالصور.. تكريم 77 طالبا وطالبة من أوائل المراحل التعليمية في الغربية
-
الخميس 17 أغسطس 2017 02:00 مساءً
37 فيلما في ختام ملتقى "سينما الشباب" بالمنيا
-
الخميس 17 أغسطس 2017 02:00 مساءً
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رمضانك سبورت - فعاليات الدورة الرمضانية بمحافظة السويس
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الأربعاء 21 يونيو 2017 01:07 صباحاً
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