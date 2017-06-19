

...... الصيام

... الصيام من أركان الاسلام والمتخاصمين حالا يتصالحوا أوام

ونعيش كلنا فى سلام ... ونصلى بخشوع لله السلام

والاستعجال فى الصلاه حرام ولانسرح فى الصلاه ثانيه ونصلى

صلاه التراويح تمام

الصيام من أركان الاسلام والمتخاصمين حالا يتصالحوا

أوام ونعيش كلنا فى سلام صلى

بخشوع لله السلام والاستعجال فى الصلاه حرام

ولا تسرح فى الصلاه ثانيه وصلى صلاه التراويح تمام

ربنا يجازينا أحسن جزاء من صيامنا لشهر رمضان

ويبعد عننا البلاء ويتقبل مننا ربنا عباده رمضان

ما نتكلمش على الناس

ولا نبص على المحرمات من الاساس

وربنا شايفنا ولا نضمن عمرنا.. ولا نفكر نرشى الناس

ولا نتتجسس على الناس

ولا نبص على المحرمات من الاساس

وربنا شايفنا ولا نضمن عمرناو لا نعذب الناس

ولا نتجسس على الناس

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

رواه مسلم(759)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

قَالَ: فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لاَ يَدْخُلُهُ

إِلاَّ الصَّائِمُونَ رواه البخاري.

هانم داود

...

شهر رمضان

شهر رمضان نور القلوب فى شهر رمضان تدوب الذنوب

نصف الصبر وأيامه جبر يرحمنا الله الغفور

شهر رمضان نور القلوب فى شهر رمضان تدوب الذنوب

نصف الصبر وأيامه جبر

يرحمنا الله الغفور ويهدنا كلنا ونتوب

ولانتحمل أبدا ذنوب ويهدنا كلنا ونتوب

ولانتحمل أبدا ذنوب

فى شهر رمضان نقراالقرآن

وربنا يبعد عننا وساوس الشيطان

نصف الصبر وأيامه جبر

الصيام لله يجزى به الصائمين

العمل يسلينا وإحنا صايمين نتوضا ونصلى لرب العالمين

واللى يحرك شهواتنا نبعده عننا فى الصيام

شهاده الزُّور كلها آثام..

الله الرحمن الرحيم السلام.إعتقنا من النار كلنا

الصيام لله يجزى به الصائمين

العمل يسلينا واحنا صايمين ونتوضا ونصلى لرب العالمين

الصيام لله يجزى به الصائمين

العمل يسلينا واحنا صايمين

ونتوضا ونصلى لرب العالمين اللى يحرك شهواتنا

نبعده عننا فى الصيام شهاده الزُّور كلها آثام

هانم داود من كتاب الحياه

.... الصيام من أركان الاسلام

والمتخاصمين حالا يتصالحوا أوام

ونعيش كلنا فى سلام

الصيام من أركان الاسلام

وإحنا صايمين لرب السموات

وما بنشوف مناظر تحرك الشهوات

ولا مناظر فيها عاريات

علشان تقضوا على الذنوب بشهر الحسنات

وأبعدوا عن كل الشبهات

نتقى الله الغفور ونبعد عن شهاده الزور

وبعد السحور صلى لله واطلب المغفره

شهر رمضان شهر المغفره

ولا تشوف مناظر تحرك الشهوات

ولا مناظر فيها عاريات

علشان تقضوا على الذنوب

بشهر الحسنات

.... الصيام من أركان الاسلام

والمتخاصمين حالا يتصالحوا أوام

ونعيش كلنا فى سلام

مع شهر الصيام اخلع عنك الذنوب والآثام

صلى لله السلام واستغفر عن ذنوبك أوام

لا تتعرى من القيم والأخلاق واسمع القرآن

واسمع للبرامج الدينيه تعيش فى اطمئنان

كل

عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه

أن رسول

الله قال : إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت

أبواب النار وصفدت الشياطين

رواه مسلم (1079

_عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمَّ صومه؛

فإنما أطعمه الله وسقاه)) أخرجه البخاري في الصوم (1933)،

ومسلم في الصيام (1155).

قال الله تعالى

("يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على

الذين من قبلكم لعلكم تتقون"183"

هانم داود

... ليالى رمضان

فى كل ليله من ليالى رمضان لله فيه عتقاء من النار

شهر تغلق فيه أبواب النار

وتفتح فيه أبواب جنه الرحمان بيجازينا ربنا بصيام رمضان

وبناخد أحسن ثواب من الرحمان

فى كل ليله من ليالى رمضان لله فيه عتقاء من النار

شهر تغلق فيه أبواب النار

وتفتح فيه أبواب جنه الرحمان

يجازينا ربنا بصيام رمضان

وبناخد أحسن ثواب من الرحمان وناخد حسنات من صوم

رمضان

ونستحى من خالق الليل والنهار

فى كل ليله من ليالى رمضان لله فيه عتقاء من النار

فى شهر رمضان بنزور أهالينا

ودايما نقرا القراءن

والحمد لله تريح لنا قلوبنا

بنصلى الصلاه فى مواعيدها

وقيام الليالى ما نفوتها وقراءه القرآن بنتابعها

والتوبه والاستغفار ما بنملها

فى كل ليله من ليالى رمضان

لله فيه عتقاء من النار

يارب ما تطردنا من رحمتك ويرحم قلوب اللى عرفتك

وأهدى اللى ما عرفوا سكتك

فى كل ليله من ليالى رمضان

لله فيه عتقاء من النار

بنصلى الصلاه فى مواعيدها وقيام الليالى ما بنفوتها

وقراءه القراءن بنتابعها

والتوبه والاستغفار ما نملها

قال رسول الله قال: (ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة،

والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل

من جوف الليل) قال: ثم تلا { تتجافى جنوبهم عن المضاجع }

حتى بلغ {يعملون}...

صححه الألباني في جامع الترمذي (2616)

هانم داود

.........................................

لك عين

جاى لك عين بعد السحورتقول رايح أنام بعد السحور

بدل ما تتوضأ وتصلى لله الغفور

الشيطان بيخليك تنام بعد السحور ليه تسيب الشيطان يضحك

عليك

جاى لك عين بعد السحور تقول رايح أنام بعد السحور

بدل ما تتوضأ وتصلى لله الغفور.الشيطان يخليك تنام بعد السحور

ليه تسيب الشيطان يضحك عليك

أنت ضامن هاتعيش بالدنيا إلحق تتوب وتستغفر لربنا

والثلث الأخير من الليل ربنا بيتنزل للسماء الدنيا

أطلب حاجتك من ربنا وصلى وادعى ربنا

عملت كتير وقليل لازم تتوب وتستغفر دايما ربنا

جاى لك عين بعد السحور تقول رايح أنام بعد السحور

بدل ما تتوضأ وتصلى لله الغفور

الشيطان بيخليك تنام بعد السحور ليه تسيب الشيطان يضحك

عليك

انت ضامن هاتعيش بالدنيا تلحق تتوب وتستغفر لربنا

واللى متضايق وحاجه مزعلاه

فى الأول يحمد ربنا وتستغفر وتتوب من ذنوبك لربنا

وتصلى قبل الفجر لربنا

بعد ما آذان الفجر يأذن حوالينا

تصلى ركعتين السنه

وبعدين نصلى ركعتين الفجر لربنا

جاى لك عين بعد السحور

تقول رايح انام بعد السحور

بدل ما تتوضأ وتصلى لله الغفور

انت ضامن هاتعيش بالدنيا

الحق تتوب وتستغفر لربنا

الصلاه دقائق لربنا دنيا وآخره تتهنى

واسأل مشايخ الجامع عن اللى شاغل بالك

وربنا يصلح لنا أحوالنا

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى

الله عليه وسلم: ((تسحَّروا فإن في السحور بركة)) أخرجه

البخاري في الصوم (1922)، ومسلم في الصيام (1095).

هانم داود

...........................................

فطارك من الكبائر

من أكبر الكبائر يا انسان فطارك فى نهار رمضان

صوم لربنا شهر رمضان شهر الصيام شهر القيام

فيه الرحمه والتسامح والموده والوئام

بين الناس وبعضها

من أكبر الكبائر يا انسان فطارك فى نهار رمضان

صوم لربنا شهر رمضان شهر الصيام شهر القيام

فيه الرحمه والتسامح والموده تمام

بين الناس وبعضها

رمضان صله الأرحام على طول الأيام

تزور أختك وخالتك وعمتك وعمك وخالك

وفى الأول عينك وقلبك وبالك من أمك

وزوجتك لازم تراعيها وأولادك ما تقسى عليهم

علشان نرضى عننا ربنا

بنتصالح ونصالح الناس المتخاصمين

تقراء القرآن ليل نهار

عتق من النار فى شهر رمضان

الصلاه الصوم الزكاه وقراءه القراءن

وصله الأرحام والتسامح يبان

ولصلاه التراويح فضل كبير عند ربنا

اللى يقدر يصلى التراويح لربنا

شهر الصيام شهر القيام



عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله

عليه وسلم- قال: (الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ

قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين. والذي نفسي بيده لخلوف

فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه

وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة

بعشر أمثالها) البخاري (1795)

هانم داود

...................................

عفو

اللهم أنك عفو تحب العفو عنا

يا مسلم تصحى أهلك فى أواخررمضان ،

يصلوا الحنان المنان ويستغفروا لله الرحمان

اعمل اللى عليك دايما يمكن تموت يا انسان

توب لله العلى العظيم

اللطيف الكريم الرحمن الرحيم

اللهم أنك عفو تحب العفو عنا

تصحى أهلك فى أواخر رمضان

يصلوا الحنان المنان ويستغفروا لله الرحمان

اعمل اللى عليك دايما يمكن تموت يا انسان

تصلى ليله القدر تصلى ليله القدر

ربنا بيغفر ليله القدر تعرف حبايبك بالقدر

ليله القدر ليله وتريه يمكن ليله سبعه وعشرين

أوواحد او تلاته او خمسه أوتسعه

تصلى ليله القدر تصلى ليله القدر

ربنا بيغفر ليله القدر تعرف حبايبك بالقدر

ليله القدر ليله وتريه

يمكن ليله سبعه وعشرين

أو واحد أو تلاته أو خمسه أو تسعه

طلع زكاتك للمحتاجين وصلى وصوم الرحمان

عتق من النار آواخر رمضان

آواخر رمضان ليله القدر

استغفر كل ليله لربنا تنتشر الملائكه حوالينا

وتعلى عند ربنا

تنزل فيها القراءن صلى لله الرحمان

ليله مباركه صلى فيها للحنان

اللهم انك عفو تحب العفو عنا

تصحى اهلك فى أواخر رمضان يصلوا الحنان المنان

ويستغفروا لله الرحمان.

هانم داود

الزكاه

كل مسلم لازم يطّلع الزكاه اللى عليه تطلع لازم الزكاه

وعارفين من أركان الاسلام الزكاه

وتطلع من مال حلال الزكاه ومن عباده الله الزكاه

تتطلعها ولا تتباهى بها وإلا ما يقبلها ربنا

لوتطلع زكاه مالك فى الدنيا

الشجاع الأقرع يلفك كلك ويضع فمه فى فمك

الشجاع الأقرع ثعبان ضخم

ويقول لك انا مالك انا كنزك

كل مسلم لازم يطّلع الزكاه.اللى يستحقها من فقير تطلع

له الزكاه

وعارفين من أركان الاسلام الزكاه

وتطلع من مال حلال الزكاه ومن عباده الله الزكاه

واللى عنده دهب وفضه

وبالدنيا ما يطّلع زكاتهم تحمى كنزه يوم القيامه

وفى النار يتحرق بها

لازم تكون فى نيتك ان تطلع حالا زكاتك

حتى لو حد طلع زكاتك

ولا مخلوق يضمن عمره الكل يحسم أمره

ويالله طلع زكاتك

وفى السر تكون الزكاه

ولا تأجل لازم تطلعها أحسن فجأة تموت

كل مسلم لازم يطّلع الزكاه

اللى يستحقها تطلع له الزكاه

وعارفين من أركان الاسلام الزكاه

وتطلع من مال حلال الزكاه

ومن عباده الله الزكاه

لازم تسألوا المشايخ عن الزكاه

مطلوب منكم تتطلعوا كم فى الزكاه

صوم رمضان

صوم رمضان من أركان الاسلام ضرورى تصوم

شهررمضان... طالما انت سليم وتمام

واللى يصوم نهار رمضان

ويفطر قبل غروب الشمس بالتمام

يتعلقوا فى النار من عراقبهم

ويصرخوا بعزم ما فيهم ويسيل الدم من أشداقهم

وتزودوا بالعلم عن الصيام وشهر رمضان

من المشايخ كل ما يشغلك عن شهر رمضان

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (قال الله: كل عمل

ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة،

وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه

أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده

لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان

يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه) البخاري (1805)

هانم داود

إباحيه

لما تتفرج على مواقع إباحيه بتغضب عليك ربنا

لما تتفرج على مناظر جنسيه

بتغضب عليك ربنا

لما تبص على جاره فى بيتها بتغضب عليك ربنا

لما تبص لواحدة فى الشارع

بتغضب عليك ربنا

لازم تتوب حالا لربنا قبل ما تفقد بصرك

إياك تخالف أمر ربنا

غض بصرك غض بصرك

لازم تتوب حالا لربنا قبل ما تفقد بصرك

الحق توب لربنا الموت ممكن ياتى فجأه

إياك تخالف امر ربنا

غض بصرك غض بصرك

غض بصرك عن الحرام وإلا تغرق قلبك فى الآثام

و تجنى من شبابك الآلام

وتكسل عن ذكر الله السلام

واللى تتزين وببالها الرجاله حرام

واللى تتعطر وتخرج بالعطر زنى تام

واللى ما تقفل شباكها من ناحيه

بن الجيران لو بيشاغلها ربنا بيغضب عليها

ولا ضامنه صحتها ولا عمرها

واللى بحركاتها دايما

تمشى ورآها الرجاله تعاكسها تخاف يجى لها أمراض

أو تموت وهى فى مكانها

واللى بتعاكس فى التليفون بتغضب عليها ربنا

غض بصرك غض بصرك

غض بصرك عن الحرام وإلا تغرق قلبك فى الآثام

و تجنى من شبابك الآلام

وتكسل عن ذكر الله السلام

هانم داود

من كتاب الحياه

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads