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حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تبدو شديد الحماسة لفكرة البدء بتنفيذ مشروع جديد وتتلقى الكثير من التهاني بمشروع كنت قد بدأت تنفيذه

عاطفياً: مشاكل عابرة حاول أن تنساها وتكمل مع الحبيب مع أنك تبدو اليوم متردداً تجاه الكثير من المواقف

صحياً: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على رشاقتك

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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