حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 31/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل



مهنياً: القمر في برج السرطان معاكس وكوكب مارس يواجه ساتورن، ما يؤخر في بعض الاستحقاقات أو يعرقل بعض الخطوات



عاطفياً: عليك أن تكون أكثر تعاوناً مع الحبيب لتنجح في التقدم بالعلاقة والسير بها نحو الهدف المنشود



صحياً: تقاوم شهيتك وشرهك نحو الأطعمة المضرّة بصحتك وتبتعد عنها

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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