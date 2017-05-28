5 منظفات طبيعية لنضارة البشرة في رمضان

شيماء مصطفى

يحاول جميعنا بكل السبل الحفاظ علي نضارة ونظافة البشرة خلال شهر رمضان الكريم ، ونبحث أيضا عن المنظفات الطبيعية التي تغذي وتفيد البشرة والتخلص أيضا من الشوائب التي تضر البشرة .

للحفاظ على المظهر الحيوي والجذاب لبشرتك، لستِ في حاجة لاستخدام أنواع منظفات البشرة التجارية، فتلك الأنواع تحتوي على نسب من العناصر الكيماوية التي تضر البشرة. مع ذلك، هناك العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد على تنظيف بشرة الوجه واستعادة النضارة والحيوية دون الحاجة لاستخدام أدوات المكياج لإخفاء آثار الإجهاد والبقع الداكنة، خاصةً خلال شهر رمضان.

المكونات الطبيعية التي تجيد تنظيف البشرة وتدللها للتغلب على أثار الطقس الحار وصيام رمضان.

1- منظف خل التفاح

خل التفاح من أفضل المكونات التي تمنحك بشرة نقية بعدة طرق مختلفة. يساعد على توازن مستويات معامل حموضة الجلد pH، كما يساعد على تهدئة حبوب البشرة وتقليل ظهورها، فيعمل على تجفيف البثور مع حماية الجلد من الجفاف الشديد.

الوصفة

امزجي مقدار متساوي من خل التفاح مع مقدار من الماء. يحفظ مزيج خل التفاح مع الماء في زجاجة سبراي معقمة، رجيها جيداً قبل الاستخدام. باستخدام قطعة من القطن، قومي بمسح بشرة الوجه جيداً في الصباح للتخلص من الشوائب، الأتربة والإفرازات الدهنية الزائدة.

2- حليب جوز الهند

تماماً كخل التفاح، يستخدم حليب جوز الهند كوسيلة فعّالة أخرى لتنظيف البشرة والحفاظ على نضارتها. نظراً لخواصه المضادة للجراثيم، يعمل حليب جوز الهند على الوقاية من ظهور البثور وحب الشباب على الوجه. لا يتسبب في انسداد المسام من خلال إزالة الشوائب والزيوت الزائدة ومنع تراكمها داخل مسام البشرة.

الوصفة

اخلطي كوب من حليب جوز الهند مع ملعقة كبيرة من زيت الجوز الهند وملعقة كبيرة من جل الألو فيرا لتحصلي على منظف يومي لتنقية البشرة.

3- منظف العسل والليمون

منظف سحري لتنقية البشرة وإزالة طبقات الجلد الميت أيضاً. يحتوي عصير الليمون على حمض الستريك والذي يساعد على مكافحة تراكم البكتيريا على سطح البشرة. أما العسل، فيتميز بخواص طبيعية مرطبة للحفاظ على بشرة ناعمة ومرطبة.

الوصفة

اخلطي ملعقة كبيرة من العسل الأبيض مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج. يستخدم الخليط الناتج لتنظيف بشرة الوجه في حركات دائرية، ثم يشطف جيداً بالماء الفاتر.

4- منظف الألوا فيرا والزبادي

مع محتواه الغني بحمض اللاكتيك، لا يساعد الزبادي فقط على ترطيب وتنعيم البشرة، لكنه يستخدم أيضاً كوسيلة طبيعية لتنظيف البشرة وتنقيتها من الشوائب. يحتوي الزبادي على نسبة هائلة من البروتينات، حمض اللاكتيك والألياف، مما يجعله من أفضل المنظفات الطبيعية التي يمكنكِ استخدامه بسهولة. استخدام الألو فيرا كذلك يساعد على تعزيز المظهر الصحي للبشرة حيث يتميز الألو فيرا بخواص مضادة للبكتيريا والجراثيم، مما يحميكِ من مشكلات حب الشباب المزعجة ويضمن لكِ الحافظ على بشرة صحية.

5- زيت الزيتون

بفضل احتواءه على الدهون الصحية، يجيد زيت الزيتون تدليل بشرتك.

الوصفة

اخلطي ½ كوب من زيت الزيتون مع ¼ كوب من خل التفاح وملعقة كبيرة من عصير الليمون و2 ملعقة كبيرة من الماء. تخلط كافة المكونات معاً وتحفظ في زجاجة معقمة للاستخدام اليومي. توزع كمية مناسبة من الخليط على بشرة الوجه مع تدليكها في حركات دائرية باستخدام قطعة من القطن لمدة دقيقة واحدة. بتطبيق ذلك الخليط بشكل يومي نضمن لكِ الحصول على بشرة صحية، نضرة ومشرقة طبيعياً.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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