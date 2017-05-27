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حظك اليوم برج العذراء الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: قد تشعر بأنك غير قادر على قيادة شؤونك أو تشعر بالعزل وتحتاج الى من يرفع معنوياتك

عاطفياً: تبحث عن المشكلات بأيّ ثمن، فتجترّ بعض القصص المنسية وتعيدها إلى الساحة، في محاولة لتأزيم الأوضاع

صحياً: كن من أصحاب القرارات الحاسمة، وقرر التوقف عن التدخين والكحول

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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