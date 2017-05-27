حظك اليوم برج السرطان الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يسود الأجواء المزيد من الإيجابيات وتختفي الانفعالات ويسيطر المنطق في العلاقات



عاطفياً: علاقة صداقة تتحول إلى حب حقيقي، والرومانسية تحيط بك من كل جانب وتبدو سعيداً



صحياً: انتبه من الغضب واعطِ اهتماماً للتفاصيل، إياك والالتباس أو سوء الفهم

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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