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بالفيديو || ضيوف «رامز تحت الأرض» .. مليون ونصف مشاهدة حققها الفيديو خلال ساعة

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بالفيديو || ضيوف «رامز تحت الأرض» .. مليون ونصف مشاهدة حققها الفيديو خلال ساعة بالفيديو || ضيوف «رامز تحت الأرض» .. مليون ونصف مشاهدة حققها الفيديو خلال ساعة

طرحت قنوات «MBC » مساء اليوم البرومو الدعائي الأول لبرنامج «رامز تحت الأرض»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشتها في رمضان المقبل.
 
وسيطرت أجواء الإثارة والرعب على الإعلان، حيث يأخذ البرنامج ضيوفه في رحلة عبر الصحراء، يواجهوا فيها العديد من الصعاب، أبرزها الرمال المتحركة وظهور حيوان ضخم.
 
وسلّط الإعلان الضوء على أبرز ضيوف رامز في حلقات البرنامج، بينهم نيللي كريم، رمضان صبحي، محمود عبدالمنعم كهربا، فيفي عبده، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، مي عمر، الممثل أحمد فتحي، عصام الحضري، نادية الجندي، الشاب خالد، سهير رمزي.
 
 
 
 
المصدر : اليوم الجديد
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