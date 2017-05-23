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حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: تشرق هالتك مجدداً، وتعيش أجواء جميلة من الإقدام والمغامرة وخوض مجال جديد تثبت فيه براعتك وتفوقك على المخضرمين

عاطفياً: تعاند من دون سبب حقيقي وتميل إلى تصديق الأوهام والواهمين وتوقع نفسك في مشكلات مع الحبيب

صحياً: إبتعد عن تناول المأكولات التي تعرف جيداً أنها تضرّك صحياً

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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