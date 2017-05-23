الضابط الشجاع ينقذ حياة أم وأبناءها من الموت ويعرض حياته للخطر

تعد الشجاعة والبسالة والاستهانة بأي من المخاطر من أهم السمات التي تميز رجال الداخلية المصرية، واليوم نحن بصدد نموذج من رجال الشرطة الذي فعل ما يبرهن مقولة “الشرطة في خدمة الشعب”، ليضرب مثلا رائعا ويكون قدوة لكل رجال الشرطة.

وترجع تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة كفر الشيخ عندما تمكن النقيب بإدارة مرور كفر الشيخ إبراهيم فايد من انقاذ أم وطفليها من الموت المحقق غرقا، وذلك بعدما سقطت السيارة التي كانوا بها من أعلي كوبري الحماد أثناء وجوده علي رأس قوة كمين الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ.

وبعدما رأى الضابط ورجاله هذا المشهد لم يترددوا لحظة في محاولة إنقاذهم، حيث قفزوا في الماء وبالفعل تم إنقاذ الأم “السيدة هدى” وطفليها “محمد ورغد”، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، وكشفت التحريات أن أثناء قيادة الأم للسيارة اختلت عجلة القيادة بيديها مما أسفر عن سقوط السيارة من على الكوبري.