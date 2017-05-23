أخبار عاجلة

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

الضابط الشجاع ينقذ حياة أم وأبناءها من الموت ويعرض حياته للخطر

Google+ Print
الضابط الشجاع ينقذ حياة أم وأبناءها من الموت ويعرض حياته للخطر الضابط الشجاع ينقذ حياة أم وأبناءها من الموت ويعرض حياته للخطر

تعد الشجاعة والبسالة والاستهانة بأي من المخاطر من أهم السمات التي تميز رجال الداخلية المصرية، واليوم نحن بصدد نموذج من رجال الشرطة الذي فعل ما يبرهن مقولة “الشرطة في خدمة الشعب”، ليضرب مثلا رائعا ويكون قدوة لكل رجال الشرطة.

وترجع تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة كفر الشيخ عندما تمكن النقيب بإدارة مرور كفر الشيخ إبراهيم فايد من انقاذ أم وطفليها من الموت المحقق غرقا، وذلك بعدما سقطت السيارة التي كانوا بها من أعلي كوبري الحماد أثناء وجوده علي رأس قوة كمين الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ.

 

وبعدما رأى الضابط ورجاله هذا المشهد لم يترددوا لحظة في محاولة إنقاذهم، حيث قفزوا في الماء وبالفعل تم إنقاذ الأم “السيدة هدى” وطفليها “محمد ورغد”، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، وكشفت التحريات أن أثناء قيادة الأم للسيارة اختلت عجلة القيادة بيديها مما أسفر عن سقوط السيارة من على الكوبري.

 
المصدر : مصرفايف 
 
 
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع