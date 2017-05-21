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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: أنت مثال المشاغب وتمثل خطراً على استقرار المحيط المهني الذي تعمل فيه وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت

عاطفياً:عليك أن تخرج من أجواء العمل وتعطي المزيد من الوقت للحبيب وتهتم به كما يجب

صحياً: لا تثر أي خلاف وانسحب من أي نزاع قد يوتر أعصابك

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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