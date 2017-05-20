أخبار عاجلة

8 الصبح - من الرياض الصحفي صبحي شبانة يكشف إرتفاع الإستثمارات السعودية الأمريكية لـ"680 مليار دولار" -
8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج العذراء الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: باستطاعتك بحث المسائل المالية المتعثرة، لكن الحذر مطلوب في مثل هذه المرحلة، ولكن الانفراجات قريبة

عاطفياً: الحوارات الغنية بالنصائح ترفع أسهمك عند الشريك، فحاول أن تستفيد من الوضع لتعزيز العلاقة بينكما

صحياً: أمام عدة حلول يمكنك اختيار أحدها للحفاظ على رشاقتك وصحتك وعافيتك

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى