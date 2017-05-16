اعتزلت الفن لهذا السبب وتمتلك طائرة خاصة.. معلومات لا تعرفها عن صفاء أبو السعود

شيماء مصطفى

قد تتلخص فرحة العيد في أغنية “أهلا بالعيد”، وقد يكون اللغز في جملة “سعد نبيهة” هو سبب تعرف هذا الجيل من الأساس على الأغنية، خاصة وأنها لا تذاع بشكل مستمر، ومر على تسجيلها سنوات طويلة، لكن وراء هذه الأغنية امرأة صاحبة تاريخ طويل في الفن سواء فى التمثيل أو الغناء أو الرقص الاستعراضي، بجانب مسيرة إعلامية ناجحة خاضتها بمساعدة زوجها رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل مالك شبكة راديو وتليفزيون العرب ART فحققت نجاحًا كبيرًا وأصبحت رائدة في إعلام المنوعات.

نستعرض لكم معلومات لا تعرفها من قبل عن الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود بالتقرير التالي..

1- ولدت صفاء عبد المنعم أبو السعود في 9 أكتوبر من عام 1950 بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، لأب عمل ضابطًا بالشرطة.

2- انتقلت مع والدها للعيش في القاهرة لظروف عمله، ولكنها كانت تكره الازدحام في القاهرة، ودخلت في إضراب عن المدرسة لمدة شهرين بسبب ذلك.

3- أعلنت الإذاعة عن احتياجها لأطفال، فقدم لها والدها مع شقيقتها لدخول الإذاعة، ومن هنا بدأت رحلتها مع برامج الأطفال.

4- بمجرد افتتاح التليفزيون، أُعلن عن طلب طفلة موهوبة لتقديم برنامج للأطفال، فرشحتها “أبلة فضيلة” لهذه المهمة، وأصبحت ثالث وجه تقريبًا يظهر في التليفزيون بعد نشأته.

5- غنت لأول مرة مع فرقة موسيقية كاملة عن ثورة 23 يوليو في عيد الحرية، وعن تلك اللحظات قالت في حوار مع صحيفة “دار الخليج”: “كان شيًا مبهرًا بالنسبة لي، وعندما صعدت إلى المسرح شعرت بالتوتر، لكنني سرعان ما هدأت من نفسي، وتذكرت أنني لا بد أن أتحمل المسؤولية”.

6- اكتشف موهبتها التمثيلية الملحن الكبير أحمد رمزي، بعد أن استعان بها عوضًا عن ممثلة أخرى في عرض تمثيلي على الهواء، فأدته ببراعة، وكان ذلك بداية انطلاقها كممثلة.

7- بدأت حياتها بمعهد “الكونسرفاتوار”، ثم حصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967، وفي عام 1972 حصلت على دبلوم من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج.

8- ظهرت لأول مرة في السينما مع المخرج حسن الإمام، من خلال فيلم “هي والرجال” عام 1965، بالاشتراك مع “نيللي” و”مديحة سالم”، حيث أدت دور الشقيقة الثالثة لهما، ووقع عليها الاختيار لأنها تجيد العزف على البيانو، وهو ما تطلبه الدور آنذاك.

9- زاد نشاطها الفني بشكل ملحوظ من أواخر الستينيات وحتى مطلع الثمانينيات، وخلال تلك الفترة اشترك في عدد من الأعمال الفنية، سواء على المسرح مع فرقة “ثلاثي الأضواء”، أو في السينما من خلال عدد كبير من الأفلام مثل “أوهام الحب”، “شياطين إلى الأبد”، و”أزواج طائشون”.

- سجلت إحدى أشهر أغنياتها وهي “أهلا بالعيد” بمشاركة كورال الأطفال، والتي أصبحت من أهم الأغاني الرئيسية للاحتفال بالعيد في مصر والوطن العربي، وظلت جملة “سعد نبيهة” سر محير لأي مستمع لهذه الأغنية، فمن هو هذا الشخص الذي ذكرته صفاء أبو السعود في أغنيتها، ليتبين أن خطأ سمعي كان وراء فهمي الجملة التي هي في الأساس تعني “سعدنا بيها” أي فرحنا وبهجتنا.

11- ما لا يعرفه الكثيرون أن الفنانة الاستعراضية كانت تخشى تسجيل تلك الأغنية خوفًا من مقارنتها بأم كلثوم التي غنت “يا ليلة العيد”، كما صرحت في حوار قديم أن الأغنية تم تصويرها قبل العيد بيومين بالقرب من جامعة القاهرة وداخل حديقة الحيوان.

12- في منتصف الثمانينيات التقت برجل الأعمال السعودي صالح كامل، الذي كان يمتلك حينها شركة للإنتاج الإعلامي بالرياض، وظل يراقبها فترة إلى أن طلب منها الزواج، فاعتزلت “صفاء” الحياة الفنية بناءً على طلبه وتفرغت لبناتها الثلاث “هديل وأصيل ونضير”.

13- حققت نجاحًا باهرًا كإعلامية مع زوجها في شبكة تليفزيون العرب ART، وقدمت لأول مرة برنامج تليفزيوني بعنوان “ساعة صفا”، تمكنت خلاله من الكشف عن خبايا وأسرار الكثير من النجوم.

14- تعتبر من أثرياء الوسط الفني، وهذا ما كشفه بلاغ سابق تقدمت به للنيابة تتهم فيه خادمتها بسرقة مجوهرات قيمتها 25 مليون جنيه، حيث كتب البلاغ في 14 صفحة ليصف 219 قطعة مجوهرات ثمينة، هذا بخلاف استخدامها لطائرات زوجها الخاصة للسفر من دولة لأخرى، حيث تعتبر أول فنانة مصرية تستقل طائرة خاصة.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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