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محافظ الشرقية يبحث عن المواطن الذى يرغب فى بيع كليته لتوفير مسكن لأولاده

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محافظ الشرقية يبحث عن المواطن الذى يرغب فى بيع كليته لتوفير مسكن لأولاده محافظ الشرقية يبحث عن المواطن الذى يرغب فى بيع كليته لتوفير مسكن لأولاده

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الالكترونية على الانترنت صورة لمواطن من محافظة الشرقية يقف أمام ديوان عام محافظة الشرقية ويحمل لافتة كبيرة مكتوب عليها اسمه “عبدالله رمضان على” ورقم تليفونه 01018806699  وأنه يعرض كليته للبيع نظير توفير سكن لأولاده.

فى هذا الصدد نشرت صفحة البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية على شبكة الانترنت رداً على هذه الصورة المنتشرة والتى كان لها صدى كبير فقد أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بأن باب مكتبة مفتوح أمام جميع المواطنين وأنه تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للقاء المواطنين وحل مشاكلهم.

وأضاف اللواء خالد سعيد بأنه تلقى معلومات تفيد بوقوف مواطن أمام مبنى ديوان عام المحافظة ويحمل فى يده لافتة كبيرة وكتب عليها اسمه وتليفونه وأنه يرغب فى بيع كليته نظير توفير مسكن لأولاده وعلى الفور كلف المحافظ مدير مكتبه للتوجه للمواطن لإحضاره ولقاءه لحل مشاكله ولكنه لم يجده فى المكان المذكور، وتم الاتصال التليفونى بالرقم الموجود على اللافتة وكان الرقم غير موجود بالخدمة.

وقد كلف المحافظ وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى بالتواصل مع المواطن والاتصال به عدة مرات لتقديم مساعدة مالية له أو الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة فلم يتم العثور عليه.

وقد ناشد السيد المحافظ اللواء خالد سعيد المواطن عبدالله رمضان على الذى تم تداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعى أن يتقدم لمكتب خدمة المواطنين فى أى وقت لبحث حالته وتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة له وتلبية طلباته فى حالة التأكد من أحقيته فى الحصول على وحدة سكنية بعد أن يتم فحص أوراقه وإجراء بحث إجتماعى لحالته وسيتم منحه وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

 

المصدر : مصرفايف

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