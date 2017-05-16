أخبار عاجلة

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الأربعاء17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: قل ما تريد فمركور يسهل عليك المهمن، لكن حاول ألا تجرح أحداً بأقوالك وانتبه من الازدواجية في علاقتك المهنية

عاطفياً: يكون النقاش ايجابياً مع الشريك وتضعان معاً برنامجاً لرحلة او لعطلة وتبدوان مرتاحين لما تقرّرانه

صحياً: لا تكن بخيلاً في ممارسة الرياضة، بل حاول أن تكون كذلك في تناول المأكولات بلا هوادة

 

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

 

 

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى