حظك اليوم برج الدلو الأربعاء17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

شيماء مصطفى

مهنياً: قل ما تريد فمركور يسهل عليك المهمن، لكن حاول ألا تجرح أحداً بأقوالك وانتبه من الازدواجية في علاقتك المهنية



عاطفياً: يكون النقاش ايجابياً مع الشريك وتضعان معاً برنامجاً لرحلة او لعطلة وتبدوان مرتاحين لما تقرّرانه

صحياً: لا تكن بخيلاً في ممارسة الرياضة، بل حاول أن تكون كذلك في تناول المأكولات بلا هوادة

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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