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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 17/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تعيش يوماً مهماً على الصعيد المهني، فلا تسمح للمشكلات أو الضغوط بالتأثير سلباً في ثقتك بالنفس

عاطفياً: عليك أن تحسم أمرك الآن، وحاول أن تتوصل إلى اتفاق أو تسوية مع الشريك لأنّ هذا يصبّ في مصلحتك

صحياً: لا تنفعل أمام أي حدث بسيط قد يسبب لك أزمة عصبية أو انهياراً

 

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

 

 

المصدر : ارب حظ

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