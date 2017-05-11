اكتشف الاكواد التي تحمي خصوصية هاتفك

سمر العشري

يجب أن تكون السلامة دائما على رأس أولوياتنا،وبمساعدة عدد من الرموز القصيرة، يمكنك معرفة المزيد عن إعدادات الهاتف ومعرفة هل تحظي بحماية للرسائل والمعلومات الخاصة بك وعما إذا كان يتم تعقبها ام لا؟.

وقد جمعنا لك بعض من الرموز الأكثر فائدة والهامة للهواتف الذكية، جنبا إلى جنب مع بعض التعليمات لأولئك الذين يشعرون بالقلق حول تعقبهم.

رمز #21#*-

باستخدام هذا الرمز، يمكنك معرفة ما إذا كان يتم تحويل المكالمات والرسائل والبيانات الأخرى، ويتم تعيين هذه الوظيفة في معظم الأحيان من قبل الشركاء الغيورين والحاقدين أو الآباء والأمهات الذين يحاولون حماية أطفالهم من البريد المزعج أو المجرمين، وكثيرا ما يصبح المسنون ضحايا لهذه الممارسة عندما يقرضون هواتفهم إلى شخص غريب لإجراء مكالمة واحدة،وإذا كانوا يفعلون ذلك، فإنهم يخاطرون بالحصول على معلومات عن المكان الذي يعيشون فيه، وأصدقائهم وأسرهم، وعاداتهم ونشاطاتهم اليومية، وحتى ظروفهم المالية تنتقل إلى المجرمين.

رمز #62#*-

اطلب هذا الرمز إذا كنت ترغب في معرفة أين يتم إعادة توجيه المكالمات والرسائل والبيانات وهناك احتمالات في هذه الحالة والتي يتم إعادة توجيه المكالمات الصوتية إلى واحدة من أرقام مشغل الهاتف الخليوي الخاص بك.

رمز# 002##-

وهو رمز عالمي لإيقاف جميع أشكال إعادة التوجيه بعيدا عن هاتفك،وهي فكرة جيدة لاستخدام هذا قبل أن تضطر إلى استخدام التجوال،وفي هذه الحالة، لن يتم أخذ الأموال من حسابك عن طريق المكالمات التي تتم إعادة توجيهها بشكل افتراضي إلى البريد الصوتي.

رمز #06#*-

مع مساعدة هذا الرمز، يمكنك معرفة

IMEI

وهو الهوية الدولية للاجهزة المتنقلة وإذا كنت تعرف هذا الرقم، فيمكنك العثور على الهاتف الخاص بك إذا كان مع الشخص الذي سرقه وقام بتشغيله، حيث يتم نقل موقعه تلقائيا إلى مشغل الشبكة حتى إذا تم إدخال بطاقة سيم مختلفة،وإذا كان هناك من يعرف رقم

IMEI

الخاص بك، فإنه يمكنه من معرفة النموذج والخصائص التقنية لهاتفك.

اكواد جيمس بوند:-

توجد رموز خاصة تسمح لشخص ما بتتبع موقعك وأيضا لتحديد ما إذا كان هناك شخص ما يتابعك أم لا، لهذا تحتاج إلى مراقبة شبكة المرافق او

utility net monitor

واكتب أحد الرموز التالية:

لهاتف الايفون *3001#12345#*

لهاتف الاندرويد *#*#4636#*#* or *#*#197328640#*#*

الخطوة الاولي:

انتقل إلى قسم يسمى

UMTS Cell Environment

ثم

UMTS RR info

واكتب جميع الأرقام تحت

Cell ID

هذه الأرقام هي المحطات الأساسية الموجودة في مكان قريب،وسيتم توصيل هاتفك افتراضيا إلى الهاتف الذي يصدر أفضل إشارة.

الخطوة الثانية:

العودة إلى القائمة الرئيسية، وانقر على علامة التبويب

MM

ثم على خدمة

PLMN

اكتب الأرقام تحت رمز

Local Area Code (LAC)

الخطوة الثالثة:

مع مساعدة هذين الرقمين وموقع عادي (علامة التبويب الرابعة إلى اليسار)، يمكنك تحديد الموقع على خريطة المحطة الأساسية التي يتم توصيل الهاتف بها.

تلك التي تكون محط انظار توجد في المحطات الأساسية المتنقلة ويمكن أن تكون شاحنة أو حافلة صغيرة مع هوائي كبير وتستخدم هذه الأنواع من المركبات في المهرجانات وفي الأماكن التي تكون فيها تغطية الإنترنت ضعيفة،وإذا كان هناك واحد منهم في مكان قريب دون أي سبب منطقي، فعلى ما يبدو أن شخصا ما يشارك في التجسس.

استخدام برنامج مضاد للفيروسات:-

إذا كنت تستخدم الاندرويد، يجب عليك التحقق بشكل دوري من ان هاتفك يحصل علي حماية من الفيروسات،

PlaceRaider

هو واحد من أخطر الفيروسات التي يمكن أن تصيب جهازك،وقد وضع من قبل خبراء أمريكيين، وكان المقصود بها أن تظهر مدى ضعف أجهزتنا، ومن مرة واحدة يصاب بها هاتفك، يقوم بأخذ سلسلة من الصور للمنطقة المحيطة ،ويخلق نموذج من المبنى الذي كنت فيه، ومن ثم الاستفادة من أي اتصال بالإنترنت لإرسال البيانات التي تم جمعها، إضافة جنبا إلى جنب مع كل البيانات على الهاتف وكلمات السر الخاصة بك.

وتتعاون الآن وكالات الأمن الوطني في جميع البلدان تقريبا مع مشغلي الهواتف الخلوية الذين غالبا ما يزودوهم بإمكانية الوصول إلى المعلومات عن أي من زبائنهم شريطة أن يكون لديهم أمر من المحكمة وكحد أدنى، توفر البيانات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وإذا تم استغلال هاتفك من قبل وكالة الأمن، فإنك لن تلاحظ ذلك ،وإذا كان الهاتف يصدر ضوضاء غريبة أثناء المحادثة، ويفقد طاقة البطارية بسرعة، ويسخن، أو يعيد التشغيل بشكل غير متوقع، فهذا هو مجرد مؤشر على أنك بحاجة للحصول على إصلاحه

*كيف تحمي نفسك من الوقوع في يد المجرمين ولا تكون عرضة للتجسس:

-استخدام تطبيقات المراسلة التي يتم إغلاقها تماما مثل

Telegram, Chare, Wickr, or Signal

-حدد المعلومات التي تجعلها في متناول الجميع وكن حذرا جدا عند نشر صور للأطفال.

-لا تقم بتثبيت برامج غير معروفة على هاتفك، واستخدام أقفال أمنية متعددة أينما كنت ولا تنقر على الروابط غير الآمنة، ولا تقم بتوصيل هاتفك إلى نقاط شحن مشبوهة.

المصدر : مصر فايف