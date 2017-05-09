حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 10/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يسهم حضورك اللافت وشخصيتك القوية في تعزيز موقفك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع



عاطفياً: أنت مدعو الى الاهتمام بالشريك وتجنّب النزاعات والدعاوى القضائية والأسفار



صحياً: تعتقد أن عدم ممارستك الرياضة لا تنتج منه عوارض لاحقاً، أنت مخطئ

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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