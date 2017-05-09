حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 10/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني في الكلام والشرح الواضح والمقنع



عاطفياً: تجد سهولة في التعامل مع حبيبك كما تلقى منه كل الدعم المعنوي وغيره



صحياً: تلاحظ منذ مدة أن شعرك يتساقط بكثرة، فتسارع إلى الطبيب لمعرفة السبب

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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