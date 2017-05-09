حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 10/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: توقعاتك والمحاذير التي كنت تخشاها، يبدو أنها ستواجهك في الأيام المقبلة لكنّك تتخطى المرحلة بأقلّ ضرر ممكن



عاطفياً: تمر اليوم بالكثير من الضغوط ولا تعرف القرار الأمثل بغية التخلص منها وعدم إزعاج الشريك



صحياً: لا تقترب إطلاقاً من المأكولات الدسمة، ولا تحاول طلب المأكولات الجاهزة، فهي لا تفيدك إطلاقاً

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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