حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 10/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تتواصل بشكل أليف مع الآخرين وتنفّذ رغباتك، أو تتلقى ما يسعدك من معلومات وأخبار



عاطفياً: لا تحاسب الحبيب على كل كلامه فتصرفاتك معه لم تكن أفضل



صحياً: قلّة الحركة والإكثار من تناول الطعام لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع الى ممارسة الرياضة

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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