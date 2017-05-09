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بالفيديو.. أسد يلتهم مدربه داخل السيرك أمام مئات المتفرجين

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بالفيديو.. أسد يلتهم مدربه داخل السيرك أمام مئات المتفرجين بالفيديو.. أسد يلتهم مدربه داخل السيرك أمام مئات المتفرجين

تعرض رجل يبلغ من العمر 30 عامًا لهجوم شرس من أسد خلال عرض سيرك أمام مئات المتفرجين من بينهم أطفال.
 
ذكر موقع ميرور أن المدرب تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد أن انقض عليه الأسد داخل سيرك في شمال فرنسا، رغم أنهما عملا سويا لعدة سنوات.
 
وظهر الأسد في مقطع يغرس أنيابه في جسد المدرب قبل أن يقوم بسحبه داخل المسرح، فيما أصيب الآباء والأمهات بالرعب، حيث غطوا أطفالهم لعدم رؤية المشهد المرعب، وأوضح الفيديو صراخ الجمهور قبل أن يقوم أحدهم بإبعاد الأسد باستخدام طفاية حريق.
 
 
المصدر : فيتو

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