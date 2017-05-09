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بالصور || منشور التواصل الاجتماعي يقلب الموازين في قضية ذبح طالبة الغربية

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بالصور || منشور التواصل الاجتماعي يقلب الموازين في قضية ذبح طالبة الغربية بالصور || منشور التواصل الاجتماعي يقلب الموازين في قضية ذبح طالبة الغربية

أثار مقتل طالبة الإعدادية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعية والمواقع ، حيث يتابع العديد من المواطنين أخبار تلك الحادثة التي حدثت بقرية شبشير الحصة التابعة لمحافظة الغربية، وسط صدمة كبيرة بين الأهالي خوفاً من حدوث ذلك لأبنائهم، وخاصة بعد الاعتداء عليها، وتجريدها من ملابسها الدخلية وقتها.

حيث تبين من تحريات المباحث الأولية بعد تفحص موبايل القتيلة، والذي تبين من خلاله أن آخر أرقام الاتصال كانت بسائق التوكتوك الذي إعتاد توصيل تلك الفتاة، والتي أمنته الأسرة على أفرادها، وعلى الرغم من محاولة الجاني الحقيقي تلفيق التهمة له إلا أن العناية الإلهية تنقذه بفضل تحريات رجال الشرطة الشرفاء.

الضحية

حيث كشفت تحريات المباحث أنه توجد علاقة بينها وبين أحد الشباب وبعد أن خطب فتاة غيرها هددته بكشف ما بينهما، فطلب منها يوم الحادث تحديد موعد واتفقا على المقابلة، وبعد إنها المقابلة ذبحها ونشر منشور على أحد المواقع الاجتماعية في حيلة شيطانية قال فيه أن سائق توك توك ومعه اثنين آخرين تناوبا اغتصابها ثم قتلوها ليبعد الشبهات عنه، حيث تم ضبطه وتم تحرير محضر بذلك.

 

 

 

لبمصدر : فايف

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