هام جداً للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور .. كل ما تريد معرفته عن نظام الفصل المقلوب وموعد تطبيقه

سمر العشري

يعمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي جاهداً على تطوير العملية التعليمية من خلال إضافة تجارب جديدة لم تكن موجودة من قبل ضمن نظام التعليم المصري، بهدف إضفاء المتعة على عملية التعلم وجذب الطلاب للمدارس مرة أخرى من خلال ما تقدمه المدرسة للطالب من برامج تعليمية وأنشطة محفزة.

ومن التجارب الجديدة التي سيتم تطبيقها في نظام التعليم المصري خلال العام المقبل وبصفة خاصة على الصفين الأول والثاني الثانوي العام هو تجربة الفصل المقلوب.

وتعني فكرة الفصل المقلوب ما يلي:-

قيام المعلم بتحديد بعض الموضوعات للطلاب لكي يقوم الطلاب بالبحث عنها من خلال بنك المعرفة ثم يقومون بقراءتها وتحصيلها جيداً ، ثم يتم فى الفصل ومع المعلم فتح باب المناقشة في كل النقاط الموجودة بالدرس ومدي استفادة الطلاب من ذلك الدرس، أي أن في نظام الفصل المقلوب سوف يتم منح فرصة للطالب بشرح الدرس بدلاً من يكون متلقي في النظام القديم.

الالية التي سوف يتم استخدامها في تطبيق فكرة الفصل المقلوب:-

تعتمد على استخدام الطالب الوسائل التكنولوجية المختلفة أهمها البحث على شبكة الانترنت عن المعلومات المرتبطة بموضوع الدرس.

في أي المراحل التعليمية سيتم تطبيق تلك الفكرة الجديدة (الفصل المقلوب)؟

وفق ما أكد عليه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي فإن الوزارة ستقوم بتطبيق فكرة نظام الفصل المقلوب على طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام بداية من العام الدراسي المقبل حيث سيتم ربط المناهج الدراسية ببنك المعرفة المصري وسوف يتم تزويد المدارس بالوسائل التكنولوجية الحديثة وتقليل طباعة الكتب للمرحلة الثانوية بنسبة تصل إلى 70%.

المصدر : مصر فايف