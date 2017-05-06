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ملاك الحسيني تثير ضجة في السعودية وتتصدر تويتر

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ملاك الحسيني تثير ضجة في السعودية وتتصدر تويتر ملاك الحسيني تثير ضجة في السعودية وتتصدر تويتر

ملاك الحسيني أثارت ضجة على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت “تويتر” في المملكة العربية ، حتى أنها أصبحت تريند في هاشتاق #طلاق_ملاك_الحسيني.

ملاك الحسيني هي شخصية عامة سعودية تعمل عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود ومرشحة لدرجة الدكتوراة في جامعة كولومبيا العريقة بالولايات المتحدة الأمريكية بولاية نيويورك، وفق ما نشرته على معلومات حسابها الرسمي الموثق على تويتر.

 

وسبق وأعلنت ملاك الحسيني أنها تطلقت عن زوجها ماجد، وفق ما قرأه موقع ( فايف ) في موقع دنيا الوطن السعودي، ما أثار الجدل.

ونشرت مقطع لها وهي في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة صديقتها ديمة وابنتها سافانا وتقول أنها وأبو سافانا الراد المهندس ماجد السراح الجربا انفصلا رسميًا، متمنية له الكثير من النجاح وأنها لا تزال تكن له كل التقدير والاحترام، وأنه والد أبنائها وشريكها في تربيتهم.

ولم تعلن الناشطة السعودية أسباب الطلاق من زوجها ولكن بسبب ابتعادها عن زوجها في الخارج يقول البعض أنه السبب.

وملاك الحسيني مشهورة بأم سافانا وهي طالبة سعودية مبتعثة إلى أمريكا للدراسة ومرشحة لدرجة الدكتوراة حاليًا، واكتسبت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة انستجرام ويتويب ويتابع حسابها أكثر من مليوني شخص.

استضافتها قناة روتانا العام الماضي ( روتانا خليجي ) في برنامج سيدتي ، وتحدثت عن حياتها وأولادها سافانا، وريان وكشفت عن حياتها في الغربة بأمريكا وكيف تحسنت بشكل معقول.

 

 

المصدر : مصرفايف

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