خبيرة تغذية تحذر من إذابة اللحوم المجمدة فى الأحواض ..والسبب

شيماء مصطفى

أكدت خبيرة سلامة الغذاء سماح إبراهيم مساعدة مدير الصحة والسلامة الغذائية بإحدى الشركات المصرية الكبرى أن هناك العديد من الأمور البسيطة والسهلة يتجاهل المسئول عن إعداد الطعام تطبيقها مما قد يعرض المنشأة التى يعمل بها إلى الغلق أو الإيقاف عن العمل ، أو يؤدى إلى تعرض أحد أفراد الأسرة لوعكات صحية ناتجة عن التلوث.

وقالت إبراهيم - الحاصلة على ماجستير فى تطبيق مواصفات الايزو ٢٢٠٠٠ فى المطاعم المصرية الكبرى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن عدم إذابة اللحوم المجمدة فى الأحواض التى يتم فيها تنظيف وغسل الأوانى يأتى فى مقدمة الأشياء التى يجب مراعاتها لتجنب حدوث التلوث العكسى ، مشيرة إلى أن خطورة هذا الأمر يكمن فى إمكانية انتقال الميكروبات من اللحوم الى الأوانى والصحون أو الخضر والفاكهة والتى تعتبر بيئة مناسبة لنموها مما يؤدى الى نشوء احتمالات حدوث التسممات العكسية.

وذكرت أن مراعاة الطرق الصحيحة فى إعداد وتجهيز وتصنيع الغذاء فى المنازل والمطاعم واتباعها يضمن الحصول على طعام صحى وسليم مائة بالمائة ، مشيرة إلى أن ذلك يعتمد على أربع نقاط أساسية هى الغسل الجيد للخامات المستخدمة ، وعدم خلط الأغذية ، والطبخ الجيد ، والتبريد المناسب ٠

وأشارت ، إلى أن ضمان سلامة الغذاء المعد تبدأ من مرحلة تسوقه، وضرورة مراعاة أن تكون الفاكهة والخضر طازجة خالية من أى كدمات أو ثقوب ، وأى مظهر من مظاهر الفساد ، والتأكد من سريان مدة الصلاحية للمادة الغذائية ، وشراء الاغذية المبردة والمجمدة فى نهاية التسوق لتجنب ذوبانها ، مع سرعة نقلها خاصة المبرد منها والمجمد بعد الشراء مباشرة الى المنزل ، وحفظ الاغذية المطبوخة فى الرفوف العليا من المبرد وغير المطبوخة فى الرفوف السفلى.

وأكدت سماح إبراهيم ، أهمية أن تكون منطقة الأدوات المستخدمة فى إعداد الطعام نظيفة ، وكذلك منطقة إعداده لمنع التلوث المختلط ، وأن تكون الحركة فى المكان سهلة ، واستخدام الماء النظيف فى اعداد الطعام ، وغسل الأيدى جيدا قبل وبعد لمس اللحوم بصفة خاصة ونقلها ، وتنظيف الواح التقطيع جيدا قبل وبعد الاستخدام ، وفصل الاغذية المطبوخة عن غير المطبوخة ، وكذلك التى تؤكل بدون طهى كالخضر والفاكهة عن غيرها التى يتم طبخها.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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