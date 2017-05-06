حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: أوضاعك في العمل مستقرة حالياً حاول أن تستفيد من هذا الهدوء لتطرح أفكار مشاريعك على أرباب العمل



عاطفياً: تعمل لراحة الحبيب وتغمره بالحنان الذي يستحق، فيبادلك من جهته أصدق المشاعر



صحياً: نفسيتك المتوترة نوعاً ما بحاجة إلى الراحة والابتعاد عن الضغوط المهنية

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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