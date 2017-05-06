أخبار عاجلة

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية -
‏‫بالصور.. وزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابية بمستشفى الشرطة -
الاتحاد الأوروبي يطالب لندن بالإبقاء على أوضاع مواطنيه بعد بريكست -
موسكو تؤيد عزم الأمم المتحدة إرسال خبراء أسلحة كيميائية إلى سوريا -
مقتل 35 شخصا معظمهم أطفال جراء حادث حافلة في تنزانيا -
ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: أوضاعك في العمل مستقرة حالياً حاول أن تستفيد من هذا الهدوء لتطرح أفكار مشاريعك على أرباب العمل

عاطفياً: تعمل لراحة الحبيب وتغمره بالحنان الذي يستحق، فيبادلك من جهته أصدق المشاعر

صحياً: نفسيتك المتوترة نوعاً ما بحاجة إلى الراحة والابتعاد عن الضغوط المهنية

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى