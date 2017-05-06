سعر الدولار اليوم السبت 6 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم ، تغطية لأسعار العملة الأمريكية أمام الجنية المصري وسط ترقب في السوق السوداء وشركات الصرافة لتحركات الدولار بالبنوك بعد عدة أشهر علي قرار البنك المركزي بتعويم الجنية المصري نهاية العام السابق.

البنك

أخبار تهم الباحث عن سعر الدولار والمهتم بالإقتصاد المصري:

البنك المركزى يعلن الاحتياطى الأجنبى لمصر الأيام القادمة:

وردت أنباء عن اعلان البنك المركزي المصري عن الاحتياطى الأجنبى لمصر بنهاية شهر إبريل المنصرم ، ومن المتوقع أن يعلن المركزي عن حجم الارتفاع او الانخفاض الحادث خلال الشهر الماضي ، حيث كان الاحتياطى النقدي نحو 28.5 مليار دولار نهاية مارس الماضي.

ويتم احتساب الاحتياطى النقدى من عملات أجنبية محددة وهى الدولار الامريكي واليورو والجنية الإسترليني والين الياباني ، وتتغير نسبها حسب خطة البنك المركزي المصري ومدي استقرار العملات في الأسواق الدولية.

ويهدف احتياط النقد الأجنبي لدي البنك المركزى بما يحويه من الذهب والعملات الدولية إلي توفير السلع الأساسية وسداد المتطلبات الخارجية من سدود وواردات.

البنك المركزى يعلن وصول تحويلات المصريين بالخارج إلي 8 مليارات دولار:

في بيان أولي ، أعلن البنك المركزي المصري أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين المغتربين خارج مصر إلي 8 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتي نهاية الربع الأول من 2017 في مارس السابق.

وأضاف البيان أن الارتفاع جاء بقيمة 964.8 مليون دولار أمريكي وبلغ معدل الزيادة 13.8% من إجمالي التحويلات ، جدير بالذكر أن بيانات البنك المركزي لمتابعات العاملين بالخارج في شهر مارس 2017 أظهرت زيادة بتحويلات العملة الأمريكية بقيمة 100 مليون دولار لتبلغ 1.6 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار في شهر مارس من العام الماضي 2016.

وأظهرت بيانات المركزي وجود زيادة في التحويلات بمعدل 10.9% بزيادة بقيمة 400 مليون دولار خلال الفترة يناير/مارس 2017 لتسجل حوالي 4.6 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

البنك الأهلى المصري يخطط لإنشاء عشرة ماكينات صراف آلى تفاعلية خلال عام:

قال رئيس قطاع منتجات التجزئة بالبنك الأهلي ، علاء فاروق ، ان البنك الأهلي المصري يخطط لإنشاء 10 ماكينات صراف آلي تفاعلي خلال العام المالي المقبل 2017-2018 تضاف إلي الماكينات المتواجدة بمقر فرع البرج بالقاهرة.

وأوضح فاروق أن تلك الماكينات تتيح إمكانية التواصل المباشر مع خدمة العملاء والدعم بالبنك للإستفسار عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك الأهلي.

وأكد علاء فاروق ، أن البنك الأهلي يسعى للوصول إلى مليون مستخدم لبوابة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت خلال 3 أعوام مالية قادمة من نحو 450 ألف مستخدم للخدمة حاليا بزيادة مستهدفة نحو 550 ألف عميل جديد.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي أطلق بوابة الخدمة المصرفية عبر الإنترنت لتسهيل الخدمات اللازمة للمواطنين عبر شبكة المعلومات الدولية.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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