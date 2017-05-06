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حظك اليوم برج الدلو 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: تحقق تطوراً مهماً يوفر لك نتائج جيدة ويساعدك في انجاز مشروع قد تكون له امتدادات إلى الخارج

عاطفياً: يكسبك الفلك جاذبية كبيرة، ويدفعك إلى مواجهة الحقائق بثقة، ما يثير إعجاب الشريك بك

صحياً: تجاوز الأمور العالقة بينك وبين الآخرين بهدوء وروية، واضبط أعصابك وخفف توترك

 

ابراج مكتوب

 

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

 

المصدر : اراب حظ

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