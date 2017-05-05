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حظك اليوم برج الجدي 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: حاول أن تهدّئ من روعك وأن تمتنع عن الكلام تحت وطأة الغضب والانفعال، ابتعد قليلاً ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك

عاطفياً: يكون هذا اليوم بمثابة امتحان لقدرتك على التحمّل والصبر، أظهر حماستك ولا تُهمل الواجبات والمتطلّبات

صحياً: كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة غير كافٍ، بل عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها المفيدة

 

ابراج مكتوب

 

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

 

المصدر : اراب حظ

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