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حظك اليوم برج العقرب 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: قد تقلق بشأن وضع طارئ، لا توقّع عقداً ولا تسافر من دون تأكيد حجزك، حاذر الافكار السود

عاطفياً: انتبه لوضعك العاطفي لأنه يبدو مربكاً وكعادتك تبدو ضائعاً وليس هناك ما يستحق القلق

صحياً: إنتبه وكن على وعي تام للاهتمام بوضعك الصحي لأنك أصبحت في سن متقدمة

 

ابراج مكتوب

 

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

 

المصدر : اراب حظ

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