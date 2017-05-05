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حظك اليوم برج الثور السبت 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور السبت 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور السبت 6/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: قد لا تجري أمورك في العمل كما تريد اليوم وعليك أن تقدم بعض التنازلات

عاطفياً: يجب أن تبادر الى الاعتراف للحبيب بحقيقة مشاعرك بدون قلق، فأنت صادق فيها

صحياً: تكون مصراً على الالتحاق بمخيم صيفي للقيام ببعض الأنشطة التي تخفف عنك

 

ابراج مكتوب

 

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

 

المصدر : اراب حظ

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