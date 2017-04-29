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خاص من داخل المؤتمر..مرتضي منصور: يا حازم يا أمام أنتا عملت إعلان للكباريه وللراقصه شروق .. وأنتا ياشلبوكا ياللي مضيع فلوسك علي الصبغة "نهارك أسود"

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خاص من داخل المؤتمر..مرتضي منصور: يا حازم يا أمام أنتا عملت إعلان للكباريه وللراقصه شروق .. وأنتا ياشلبوكا ياللي مضيع فلوسك علي الصبغة "نهارك أسود" خاص من داخل المؤتمر..مرتضي منصور: يا حازم يا أمام أنتا عملت إعلان للكباريه وللراقصه شروق .. وأنتا ياشلبوكا ياللي مضيع فلوسك علي الصبغة "نهارك أسود"

شن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي هجوما عنيفا علي بعض اللاعبين والشخصيات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر نادي الزمالك بميت عقبة، حيث هاجم منصور الثعلب الصغير حازم وهو ماسك بكتاب عليه صورة إعلان لملهي ليلي ويقول يا حازم يا إمام هو ده الزمالك أيامكم بيعمل إعلان لكباريه وللراقصه شوق. ودلوقتي مش عاجبك الزمالك الجديد المحترم مع رئيس محترم ؟؟؟؟؟؟؟.

وواصل منصور ” يا حازم انت وممدوح عباس خربتوا النادي وانا جيت اسدد ديونكم .. مسمعش صوتك يا حازم.. يا راجل ده أنا رجعتك من إيطاليا وعملتك عقد بملايين فبلاش متاجره بحب الزمالك وسيب النادي في حاله.

ووجه مرتضي رسالة لحازم وسليمان وعباس قائلا ” لو رجاله انزلوا الانتخابات والجمعية العمومية المحترمة هتديكوا درس.. نفسي اخلي تشوف حجمكم أيه”.

كما واصل مرتضي هجومه علي الإعلامي مدحت شلبي قائلا ” ياشلبوكا ياللي مضيع فلوسك علي الصبغه يابتاع يا نهار ابيض والله ليبقي يوم اسود عليك”.

 

 

المصدر : مصر فايف

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