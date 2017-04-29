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سيدة تطلب الخلع بعد قيام زوجها بتختينها مرة أخرى بواسطة داية وتكشف عن السبب الصادم لقيامه بذلك

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سيدة تطلب الخلع بعد قيام زوجها بتختينها مرة أخرى بواسطة داية وتكشف عن السبب الصادم لقيامه بذلك سيدة تطلب الخلع بعد قيام زوجها بتختينها مرة أخرى بواسطة داية وتكشف عن السبب الصادم لقيامه بذلك

شهدت محكمة إمبابة أغرب طلب خلع لسيدة من قرية ناهيا، التابعة لمحافظة الجيزة من زوجها، حيث تقدمت “فايزة” ربة منزل 22 عام، بطلب تسوية للخلع إلى محكمة إمبابة من زوجها، بسبب قيامه بتختينها بواسطة داية بعد زواجه منها، لشكه الدائم بها وخاصة مع ضعف قدرته الجنسية.

وأضافت “فايزة” من خلال تصريحات صحفية، أنها تزوجت منذ 4 سنوات وكانت تظن أنها سوف تلقى مع زوجها الراحة التي فقدتها مع أسرتها، ولكنها وجدت العكس، حيث أن زوجها كان يجبرها على مخالفة الشرع لإرضائه، حتى لا يشعر بعجزه الجنسي، وكان يعنفها ويتهمها بأنها ستتركه وتهرب،  وتخونه مع غيره لعدم رجولته.

وتابعت “فايزة”، أن زوجها كان يرى أن ختانها وهي صغيرة في سن الـ 7 سنوات ليس كافيا، لكي يحافظ على شرفه، بحجة أنه يسافر كثيرا ويتركها بمفردها، فقام بجلب داية من قرية مجاورة لتختينها مرة أخرى باستخدام شفرة حلاقة، مما تسبب في حدوث التهابات حادة كادت أن تتسبب في مشاكل صحية كبيرة لها، مشيرة إلى أنه كانت لديه مشاكل تمنعه من الإنجاب، وكان دائما يقوم بتعذيبها مما دفعها للتفكير في الانتحار أكثر من مرة، وفي النهاية قررت الانفصال عنه نهائيا، وقدمت طلب تسوية للخلع بمحكمة إمبابة.

 

المصدر : مصرفايف

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