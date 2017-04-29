أخبار عاجلة

مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي -
تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع د/هاني الناظر .. والحديث عن الأكزيما التى تصيب الجلد -
عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة -
الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية -
تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي -
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور -
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
ضبط 105 كيلو لحوم فاسدة بمطعم شاورمة في أسوان -
بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

الغرفة التجارية تعلن أسعار الدواجن خلال شهر رمضان المبارك

Google+ Print
الغرفة التجارية تعلن أسعار الدواجن خلال شهر رمضان المبارك الغرفة التجارية تعلن أسعار الدواجن خلال شهر رمضان المبارك

في شهر رمضان المبارك تتزايد معدلات إستهلاك المواطنين من مختلف أنواع السلع ويزداد الاقبال على اللحوم بختلف أنواعها وخاصة الدواجن، كما يتزايد الاقبال على شراء البيض، ولهذا أعلن الدكتور عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كيلو الدواجن يبلغ حالياً نحو 24.5 جنيه بالمزارع يصل إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح ما بين 28.5 جنيه و 29 جنيه.

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد أن كرتونة البيض بالمزارع  يبلغ سعرها نحو 27 جنيه، يصل سعرها بالاسواق نحو 31 جنيه ، بينما يبلغ سعر الكتكوت نحو 6 جنيه بتراجع قدره نحو 7 جنيهات عن الشهر الماضي وذلك بعد أن أنتهي المربين من دخول دورة إنتاجية جديدة من الدواجن سوف يتم طرحها خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف الدكتور عبد العزيز السيد أن إرتفاع سعر الدواجن والبيض في الأسواق عن المزارع بقيمة تزيد عن خمسة جنيهات نتيجة لتعدد الحلقات الوسيطة، بالاضافة غلى عدم وجود آلية حقيقية تحدد التكلفة وهامش الربح بحيث يخدم جميع أطراف المنظومة في الصناعة.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد بأن الدواجن قد شهدت إستقراراً ما خلال الفترة الماضية.

 

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس

بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس

بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر

بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر

مصراوي ينشر قصة العروسين اللذان باركهما البابا فرنسيس خلال القداس الإلهى

مصراوي ينشر قصة العروسين اللذان باركهما البابا فرنسيس خلال القداس الإلهى