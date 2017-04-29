الغرفة التجارية تعلن أسعار الدواجن خلال شهر رمضان المبارك

في شهر رمضان المبارك تتزايد معدلات إستهلاك المواطنين من مختلف أنواع السلع ويزداد الاقبال على اللحوم بختلف أنواعها وخاصة الدواجن، كما يتزايد الاقبال على شراء البيض، ولهذا أعلن الدكتور عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كيلو الدواجن يبلغ حالياً نحو 24.5 جنيه بالمزارع يصل إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح ما بين 28.5 جنيه و 29 جنيه.

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد أن كرتونة البيض بالمزارع يبلغ سعرها نحو 27 جنيه، يصل سعرها بالاسواق نحو 31 جنيه ، بينما يبلغ سعر الكتكوت نحو 6 جنيه بتراجع قدره نحو 7 جنيهات عن الشهر الماضي وذلك بعد أن أنتهي المربين من دخول دورة إنتاجية جديدة من الدواجن سوف يتم طرحها خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف الدكتور عبد العزيز السيد أن إرتفاع سعر الدواجن والبيض في الأسواق عن المزارع بقيمة تزيد عن خمسة جنيهات نتيجة لتعدد الحلقات الوسيطة، بالاضافة غلى عدم وجود آلية حقيقية تحدد التكلفة وهامش الربح بحيث يخدم جميع أطراف المنظومة في الصناعة.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد بأن أسعار الدواجن قد شهدت إستقراراً ما خلال الفترة الماضية.

المصدر : مصر فايف