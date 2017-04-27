مدير امن الشرقية وتصريحات هامة بشأن حقيقة اختفاء العمدة «ناهد»

قال مدير أمن الشرقية اللواء “رضا طبلية” مؤكداً أنه لا توجد شبهة جنائية وراء اختفاء المرشحة للعمودية “ناهد لاشين”، وتركها منزلها.

واضاف مدير الأمن من خلال تصريحات صحفية لأحد المواقع الإخبارية المصرية، أن الأمر لا يتعدى خلاف اسري بين زوج وزوجة، مؤكداً أنها كانت أقرب المرشحين للفوز بالمنصب، حيث أشار مصدر بالمديرية أنها ليست المرة الأولى التي تترك فيها ” ناهد ” المنزل وتغادر البيت.

تلقى مدير أمن الشرقية اللواء” رضا طبلية” إخطاراً من مدير المباحث بالمحافظة، يفيد ببلاغ من ” محمد على ” زوج العمدة بتغيب زوجته ” ناهد عبد الحميد مصطفى لاشين” 39 عاماً من منزله الكائن بقرية حانوت التابعة لمركز كفر صقر شرقية.

ومن جانبه أكد شقيق العمدة ” ناهد” أن شقيقته بدت عليها تصرفات غير متزنة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه تم عرضها على أكثر من شيخ، حيث أكدوا جميعهم أنها تعرضت لأعمال سحر، وناشد وزارة الداخلية بضرورة تكثيف البحث عنها من أجل عودتها لأسرتها.

المصدر : مصر فايف