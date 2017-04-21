الجهاز القومي لتنظيم مياه الشرب يطالب بزيادة أسعار المياه 2017 بنسبة تصل إلى 40% وهذا موعد التطبيق

تقدم الجهاز القومي لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بطلب رسمي لمجلس الوزراء من أجل تنفيذ الزيادة السنوية المقررة على تسعيرة المياه، حيث طالب الجهاز برفع أسعار المياه 2017 بنسبة تتراوح من 5% إلى 40%.

حيث أوضح القومي لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي أن تكون الزيادة على أسعار الماء كما يلي:

الشرائح الأقل استهلاكا من 5% إلى 10%.

الشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي بنسبة 40%.

وذلك في إطار الخطة الخمسية التي أقرها مجلس الوزراء لرفع أسعار المياه لتغطي تكلفة إنتاجها، فيما صرح مصدر مطلع بالجهاز أن موعد تطبيق الزيادة على أسعار المياه في مصر 2017 سيكون من أول يوليو القادم في حالة موافقة الوزراء.

الجدير بالذكر أن هناك مذكرة موقعة بين مصر والاتحاد الأوربي تلزم الحكومة باستمرار رفع سعر المياه تدريجيا لمدة 5 سنوات متتالية، تنتهي برفع الدعم عن المياه ومحاسبة المواطن بسعر التكلفة الحقيقي.

المصدر : مصرفايف