بالفيديو || 3 رسائل من زينة عاشور لعمرو دياب

سمر العشري

يتضح جليًا لأى متابع لأزمة عمرو دياب ودينا الشربيني أن الأمر لن ينتهي بسهولة وأن توابعه ستستمر لفترة كبيرة ولن تنتهي بين يوم وليلة، وهو ما يتأكد يوما بعد يوم في ظل رغبة كل الأطراف في عدم التحدث وكشف حقيقة المشكلة.

زينة عاشور زوجة عمرو دياب التي قيل إنها انفصلت عنه بعد زواجه من دينا الشربيني، دون تأكيد أي من الأطراف الثلاثة للأمر، نشرت فيديو منذ ساعات على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، فيديو مر مرور الكرام على البعض ولكنه يحمل في طياته عدة رسائل لمن يهمه الأمر.

ففي هذا الفيديو تظهر زينة عاشور مع ابنتيها جانا وكنزي وهما يقضيان وقتًا لطيفًا معًا، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها زينة عاشور صورة أو فيديو تجمعها بابنتيها منذ أكثر من عام ونصف العام، بعد آخر صورة نشرتها جمعتها بـ "جانا" و"كنزي"، بالإضافة إلى قيامها بعمل فيديو live برفقة ابنها عبد الله منذ ساعات أيضًا وهما يقضيان وقتًا ممتعًا في شوارع لندن.

زينة حرصت من خلال هذا الفيديو على توجيه بعض الرسائل غير المباشرة، والرسالة الأولى كانت من نصيب الجمهور، التي رغبت زينة عاشور في توضيح الصورة كاملة لهم دون أن تتحدث، فالفيديو الذي جمعها بابنتيها وقامت بنشره في هذا التوقيت بالذات يوضح أن جانا وكنزي وعبدالله في صفها، ويدعمون والدتهم في موقفها ضد أبيهم، كما توضح أن الابنة التي سافرت برفقة عمرو دياب إلى دبي هي ابنته "نور" الكبرى، وليست جانا أو كنزي كما لمحت بعض المواقع الإخبارية.

الرسالة الثانية كانت لعمرو دياب نفسه، فهي تؤكد له أن أطفاله الثلاثة يقضون وقتًا ممتعًا بدونه وليسوا في حاجة له، فهم سعداء مع والدتهم ولن تقف حياتهم بدون عمرو دياب الذي اتخذ قرارًا مفاجئًا بالزواج من دينا الشربيني دون النظر إلى مصلحة أولاده، وبالتالي فهم أيضًا يعيشون سعداء ومستمرون في حياتهم ومشاريعهم دون أن يكترثوا لما يفعل والدهم، فتصرفاته لن تعكر صفو سعادتهم.

الرسالة الثالثة كانت تلقائية من جانب زينة عاشور لأولادها "جانا"، "كنزي" و"عبدالله"، فالسيدة السعودية كثيرًا ما كانت تهتم بقضاء وقت كبير من أصدقائها، وهو ما يتضح من خلال صورها التي تنشرها منذ أكثر من عام ونصف العام، ولكن جاء ذلك الفيديو لأولادها بمثابة رسالة تطمين، وكأنها تقول لهم إنها ستحل محل أبيهم وستقضي المزيد من الوقت معهم وتعطيهم اهتمامها، فلن يشعرون أبدًا بفقدان والدهم الذي اختار طريقا آخر ووصول الأمر بينهما لطريق مسدود.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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