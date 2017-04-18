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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

برج الثور

مهنياً: عليك أن تبذل مزيداً من الجهد والوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة

عاطفياً: لا تكن أنانياً وحاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصاً أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة

صحياً: تابع نظامك الغذائي الذي تعتمده منذ مدة، ولن تكون النتائج إلا كما تريد

 

ابراج مكتوب

 

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : اراب حظ

 

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