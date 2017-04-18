حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن عروض مالية وعمليات شراء وبيع، ولا أجد في سمائك تنافراً وأشجعك على السير قدماً نحو الأفضل



عاطفياً: أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب المسافة بينكما



صحياً: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وقد وضعت لنفسك أهدافاً صحية عالية وتبذل قصارى جهدك لتحقيقها

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : اراب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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