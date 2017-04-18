أخبار عاجلة

مساء dmc - كاهن كنيسة البطرسية: أتمنى حذف خانة الديانة من الرقم القومي -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: كنت أدرس الدين المسيحي مع زميلي مدرس الدين الإسلامي -
مساء dmc - كاهن كنيسة البطرسية: التعليم يجب تنقيته من الأخطاء الموجودة فيه التي يمكن أن تصنع إرهابي -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الآثار: ندرس وضع مسلات فرعونية بالميادين العامة -
عضو مجلس الصيادلة: أي صيدلي يبيع الترامادول "تاجر مخدرات" بامتياز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن عروض مالية وعمليات شراء وبيع، ولا أجد في سمائك تنافراً وأشجعك على السير قدماً نحو الأفضل

عاطفياً: أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب المسافة بينكما

صحياً: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وقد وضعت لنفسك أهدافاً صحية عالية وتبذل قصارى جهدك لتحقيقها

 

ابراج مكتوب

 

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

 

المصدر : اراب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 19/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى