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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

برج العقرب

مهنياً: تبدأ اليوم العمل بأجواء جديدة وتحاول أن تنسجم مع الزملاء لإنجاز مهمة دقيقة وتنجح في ذلك وتبرز وتتقدم خطوة مهمة إلى الأمام

عاطفياً: تكون إيجابياً في تصرفك مع الحبيب ولا تكثر من الانتقاد، وتخفف من ملاحظاتك السطحية التي تزعجه وتثير اشمئزازه أحياناً

صحياً: لا تستغلّ طاقتك حتى أقصى درجة ولا تقسُ على نفسك ما يورطك في مشاكل صحية كثيرة

 

ابراج مكتوب

 

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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