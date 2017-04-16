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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 17/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 17/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الإثنين 17/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: أنت شخص كفوء ويحالفك الحظ فلا داعي إلى القلق، توقّع ورشة عمل جديدة أو رحلة أو ترقية كنت بانتظارها، لكنها تأخرت بعض الشيء

عاطفياً: ترافقك الظروف السهلة التي تسمح لك بالتفاهم والانسجام مع حبيبك، وإذا كانت العلاقة متينة تصبح أكثر متانة وصفاء

صحياً: لا تدع أصحاب النفوس الصغيرة يسثتيرون عصبيتك ويستفزونك لتحقيق مآربهم والنيل منك

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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