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حظك اليوم برج العذراء الإثنين 17/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الإثنين 17/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الإثنين 17/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: عليك أن تتنبّه لمصاريفك هذا اليوم، وخصوصاً أن أي خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيداً وتوقعك في ورطة أنت بغنى عنها

عاطفياً: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك العاطفي على المحك نتيجة بعض التجارب السابقة

صحياً: تتمتع حتى اليوم بقدرة كبيرة على مواجهة التحديات، وهذا يساعدك على الوقوف بثبات

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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