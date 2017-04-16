نجوم لم يخجلوا من نشر صور جريئة.. الفيشاوى يتحرش بهيفاء.. نجل عبدالله محمود مع زوجته بغرفة النوم.. وصورة ابن السعدني «الأغرب»

عيون

تعتبر الصفحات والحسابات الخاصة بالنجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعى وسيلة مهمة بالنسبة لجمهورهم ومتابعيهم لمعرفة آخر أخبارهم ومشاهدة صورهم وفيديوهاتهم والاقتراب أكثر من حياتهم سواء في كواليس التصوير أو بعيدًا عن الأضواء والكاميرات في تلك اللحظات الخاصة مع أقاربهم وأصدقائهم ومن يحبون.

وكثيرًا ما أثارت نجمات الجدل وأحدثن ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل بسبب صورة جريئة استفززن بها جمهورهن، وفى بعض الأحيان يتطور الأمر للاعتذار حرصًا على حب الجمهور، ونفس الأمر مع النجوم الرجال، تعتبر حساباتهم عبر مواقع التواصل وسيلة مهمة للتواصل مع جمهورهم، ولا يقتصر النقد على النجمات فقط فقد سبق أن تعرض نجوم رجال للانتقاد والهجوم بسبب نشرهم صورا اعتبرها كثيرون جريئة وغير لائقة، لذا نتذكر أبرز تلك الوقائع.

النجم آسر ياسين معروف عنه جرأته في أدواره، لكنه سبق أن نشر صورة جريئة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" ظهر خلالها عارى الصدر على غلاف مجلة الموضة Identity، وتعرض للانتقاد بسبب الصورة من متابعيه وشكلت الصورة مفاجأة لجمهوره.

النجم أحمد السعدنى نشر، مؤخرًا، صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" أثناء استحمامه كوسيلة للتخلص من حرارة الجو، وعبر بها عن استقباله لفصل الصيف بطريقته الخاصة، وأثارت الصورة غضب واستياء بعض متابعيه، وقالت تعليقاتهم "انت مقتنع كده بالصورة"، فاضطر السعدنى إلى حذفها بعد دقائق قليلة.

النجم رامى عياش سبق أن نشر صورا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى تعرض بسببها للانتقاد والهجوم وتساءل كثيرون عن الهدف من نشرها بعد أن ظهر خلال الصور عارى الصدر، واعتبرها البعض جرأة ولا علاقة لها بالفن، فضلًا عن صوره مع زوجته التي اعتبرها البعض جريئة بعض الشىء.

ومن رامى عياش إلى رامى صبرى، لم يختلف الأمر كثيرًا فسبق أن التقط رامى صبرى صورة لنفسه وهو عارى الصدر داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية ونشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، وتعرض بسببها للانتقاد والهجوم من متابعيه.

الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، سبق أن نشر صورة أثارت غضب جمهوره، بعد أن ظهر في الصورة وهو يحتضن زوجته في غرفة نومها الأمر الذي أثار غضب عدد من جمهوره واعتبروا أن الصورة جريئة.

الفنان أحمد الفيشاوى، المعروف بجرأته وإثارته للجدل، نشر صورة جريئة وصادمة تم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلال الصورة مع أفيش فيلم "حلاوة روح" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وعلق على الصورة قائلًا: "حلاوة روح كبيرة أوووي"، وتعرض بسبب ذلك لهجوم كبير من الجمهور، واتهمه كثيرون بالتحرش وانتقده آخرون مؤكدين أنها صورة مخلة وغير لائقة وأن تعليقه يتضمن إيحاءات خادشة للحياء.

تعتبر الصفحات والحسابات الخاصة بالنجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعى وسيلة مهمة بالنسبة لجمهورهم ومتابعيهم لمعرفة آخر أخبارهم ومشاهدة صورهم وفيديوهاتهم والاقتراب أكثر من حياتهم سواء في كواليس التصوير أو بعيدًا عن الأضواء والكاميرات في تلك اللحظات الخاصة مع أقاربهم وأصدقائهم ومن يحبون. وكثيرًا ما أثارت نجمات الجدل وأحدثن ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل بسبب صورة جريئة استفززن بها جمهورهن، وفى بعض الأحيان يتطور الأمر للاعتذار حرصًا على حب الجمهور، ونفس الأمر مع النجوم الرجال، تعتبر حساباتهم عبر مواقع التواصل وسيلة مهمة للتواصل مع جمهورهم، ولا يقتصر النقد على النجمات فقط فقد سبق أن تعرض نجوم رجال للانتقاد والهجوم بسبب نشرهم صورا اعتبرها كثيرون جريئة وغير لائقة، لذا نتذكر أبرز تلك الوقائع. النجم آسر ياسين معروف عنه جرأته في أدواره، لكنه سبق أن نشر صورة جريئة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" ظهر خلالها عارى الصدر على غلاف مجلة الموضة Identity، وتعرض للانتقاد بسبب الصورة من متابعيه وشكلت الصورة مفاجأة لجمهوره. النجم أحمد السعدنى نشر، مؤخرًا، صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" أثناء استحمامه كوسيلة للتخلص من حرارة الجو، وعبر بها عن استقباله لفصل الصيف بطريقته الخاصة، وأثارت الصورة غضب واستياء بعض متابعيه، وقالت تعليقاتهم "انت مقتنع كده بالصورة"، فاضطر السعدنى إلى حذفها بعد دقائق قليلة. النجم رامى عياش سبق أن نشر صورا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى تعرض بسببها للانتقاد والهجوم وتساءل كثيرون عن الهدف من نشرها بعد أن ظهر خلال الصور عارى الصدر، واعتبرها البعض جرأة ولا علاقة لها بالفن، فضلًا عن صوره مع زوجته التي اعتبرها البعض جريئة بعض الشىء. ومن رامى عياش إلى رامى صبرى، لم يختلف الأمر كثيرًا فسبق أن التقط رامى صبرى صورة لنفسه وهو عارى الصدر داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية ونشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، وتعرض بسببها للانتقاد والهجوم من متابعيه. الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، سبق أن نشر صورة أثارت غضب جمهوره، بعد أن ظهر في الصورة وهو يحتضن زوجته في غرفة نومها الأمر الذي أثار غضب عدد من جمهوره واعتبروا أن الصورة جريئة. الفنان أحمد الفيشاوى، المعروف بجرأته وإثارته للجدل، نشر صورة جريئة وصادمة تم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلال الصورة مع أفيش فيلم "حلاوة روح" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وعلق على الصورة قائلًا: "حلاوة روح كبيرة أوووي"، وتعرض بسبب ذلك لهجوم كبير من الجمهور، واتهمه كثيرون بالتحرش وانتقده آخرون مؤكدين أنها صورة مخلة وغير لائقة وأن تعليقه يتضمن إيحاءات خادشة للحياء.

المصدر: فيتو

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads