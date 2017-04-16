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بالفيديو تعرف على استخدامات أقراص الأسبرين المذهلة

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بالفيديو تعرف على استخدامات أقراص الأسبرين المذهلة بالفيديو تعرف على استخدامات أقراص الأسبرين المذهلة

تميزت أقراص الأسبرين منذ القدم بأنها علاج فعال لتسكين الآلام وبالأخص الصداع وخافض للحرارة، ولكن لم يتخيل أحد أن يكون هذا الدواء المسكن ذو استخدامات مذهلة غير طبية فهو رائع للبشرة والشعر والتنظيف، وسوف نتحدث عن استخدامات أقراص الأسبرين المذهلة في السطور التالية.

استخدامات أقراص الأسبرين غير الطبية

  • الأسبرين رائع للقضاء على قشرة الشعر كل ما عليك فعله هو إضافة قرصين من الاسبرين إلى زجاجة الشامبو التي تستخدميها، وبعد ذلك اغسلى شعرك وأترك الخليط لمدة 20 دقيقة ويفضل تكرر الأمر كل يومين.
  • بخلط 5 حبات من الأسبرين مع الليمون والماء ووضع ذلك  الخليط على القدمين، و تغطية القدم بقطعة من القماش الدافئة وتركها لمدة ربع ساعة، و غسل القدمين بعد ذلك  سوف تحصلين على قدمين ناعمتين بدون تشققات.
  • يساعد الأسبرين على التخلص من حب الشباب المزعج، لأنه يحتوي على حمض الساليسيليك  وهو من العلاجات الفعالة للقضاء على بثور وبقع الوجه، وذلك من خلال تفتيت حبوب الأسبرين وإضافة الماء إليها، وبعد ذلك يتم وضع الخليط على مكان الحبوب أو البقع بالوجه، ويترك لمدة ربع ساعة ويغسل بالماء.
  • إذا تعرض شخص للدغ البعوض أو أي حشرة أخرى فخليط الأسبرين مع الماء رائع جدا للتخفيف من ألم لدغات الحشرات المختلفة.
  • إذا كنت من محبي صبغ الشعر وتريدين الحفاظ على اللون أطول وقت ممكن، قومي بخلط 7 حبات من الأسبرين مع كوب ماء دافئ ويتم تدليلك الشعر بالخليط ويترك لمدة ربع ساعة.
  • الأسبرين من المنظفات الرائعة لديه القدرة على إزالة البقع من الملابس ضع خليط الأسبرين مع الماء على البقعة، ويتم تركها لمدة  25 دقيقة وبعد ذلك تغسل وسوف تلاحظ زوال البقعة.
  • الأسبرين يحفظ عصير الليمون لا يجعله يفسد إذا كان لديك فائض من الليمون وتريدين حفظة بدون فساد، كل ما عليك فعله هو عصره ووضع الأسبرين بالعصير. وسوف يحفظه أطول وقت ممكن.
  • إسقاط أقراص الأسبرين في  خلايا بطارية السيارة يحدث تفاعل كيميائي مما يدفع البطارية للعمل.
  • إذا كنت من محبي النباتات وبالأخص الزهور وتريدين الاحتفاظ بها لأطول وقت ممكن والتخلص من الفطريات والعفن كل ما عليك هو وضع بعض حبوب الأسبرين في جالون من الماء، ورش ذلك الماء على أوراق الزهور.

استخدامات أقراص الأسبرين

المصدر : مصرفايف

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