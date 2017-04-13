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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 14/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 14/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الجمعة 14/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: إحذر درباً خاطئة تسلكها، فقد يسود جوّ من الإرباك وتواجه مطالب أو أوضاعاً دقيقة يمكن أن تعكر عليك صفو الأجواء في العمل

عاطفياً: تجنّب الانتقاد والاتهام لئلا تنقلب الأمور عليك، وتصبح أنت المذنب بعدما كنت البريء، فتتحمل تبعات ذلك وتعيش في قلق وانزعاج

صحياً: في بحر الجهود المضنية التي تبذلها، تنسى أن من واجبك إراحة جسمك على الأقل الوقت المطلوب لذلك

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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