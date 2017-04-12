حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يعدك هذا اليوم بأجواء مهنية مريحة، وكن مستعداً للمرحلة المقبلة فهي تتطلب منك الكثير من الوقت والصبر



عاطفياً: خصص للحبيب المزيد من الوقت ليفكر في مستقبل علاقته بك، اتخذ القرار المناسب لتحديد الأطر الواضحة للمستقبل العاطفي



صحياً: إذا أمعنت في تناول الأكل بكثرة فقد تصاب بمشاكل في الجهاز الهضمي

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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