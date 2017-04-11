القبض على مسئول صفحة «تحت الأرض» بالمحلة الكبرى

سمر العشري

قال مصدر أمني رفيع المستوى بالغربية أنه تم القبض اليوم على أحد العناصر المشتبه فيها من أدمن صفحة ” أندرجراوند”، والمعروفة للجميع بصفحة ” تحت الأرض”، حيث أنه من المحتمل أن يكون متورط في أحداث تفجير كنيسة ” مارجرجس” بمدينة طنطا، والذي راح ضحيته العديد من المواطنين الأبرياء.

صفحة تحت الأرض

وأضاف المصدر من خلال تصريحات صحفية لحد المواقع الإخبارية، بأن تم ضبط ” داود.م” في مسقط رأسه بالمحلة الكبرى المتهم بأنه مسئول عن صفحة ” تحت الأرض”.

حيث كانت تلك الصفحة قد ظهرت خلال الأم الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه تبث على العنف، وبعض المعتقدات الخزعبلية والشيطانية، كما أنها تدعوا لعبادة الشيطان، وتدعوا لكثير من الأفكار الشاذة التي لا تتناسب مع الدولة المصرية أو أي دولة إسلامية أو ذات ديانة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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