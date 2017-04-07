الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال

شيماء مصطفى

اليوم ستضع مجلة رجيم بين اياديكن ماسك في تبييض البشرة وتصفيتها وترطيبها وخاصة لصاحبات البشرة الشاحبة والجافة هي وصفة بسيطة جدا في متناول الجميع لكن نتيجتها من اول استعمال ان شاء الله مميزة ومبهرة…

مكونات الماسك السحري لتبييض و تصفية الوجه من اول استعمال



– 2 مثلثات من جبن البقرة الضاحكة

– 4 ملاعق حليب بدرة

طريقة تحضير و إستعمال الماسك السحري لتبييض و تصفية الوجه من اول استعمال

نخلط الجبن مع الحليب بدرة الى ان نحصل على كريمة رطبة بعد تنظيف البشرة نضعها كقناع على الوجه دون المنطقة المحيطة بالعينين ونتركها لمدة نصف ساعة

وبعدها نغسل بماء دافئ وبعده بماء البارد ويمكن ان تكرريها مرتين في الاسبوع وبهذا ستلاحظين النتيجة المبهرة طراوة ونعومة وحيوية بالبشرة كانك قد استخدمت الليزر لبشرتك والبياض الناصع

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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